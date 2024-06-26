Утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Узбекистан, сообщили в прокуратуре. Мужчину обвиняют в убийстве, которое произошло 10 апреля этого года. Фигурант и

Утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Узбекистан, сообщили в прокуратуре. Мужчину обвиняют в убийстве, которое произошло 10 апреля этого года. Фигурант и жертва вместе работали на стройке в дачном товариществе ветеранов боевых действий «Гвоздика». В злополучный день оба работника употребляли спиртное. Между ними произошел конфликт. Тогда 31-летний мигрант до смерти избил 51-летнего соотечественника. Он