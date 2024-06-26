Утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Узбекистан, сообщили в прокуратуре. Мужчину обвиняют в убийстве, которое произошло 10 апреля этого года. Фигурант и
<a href="https://33live.ru/novosti/26-06-2024-v-kirzhache-budut-sudit-migranta-kotoryj-ubil-svoego-kollegu-stroitelya-i-vybrosil-telo-v-reku.html" target="_blank">В Киржаче будут судить мигранта, который убил своего коллегу-строителя и выбросил тело в реку</a> - Утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Узбекистан, сообщили в прокуратуре. Мужчину обвиняют в убийстве, которое произошло 10 апреля этого года. Фигурант и
[url=https://33live.ru/novosti/26-06-2024-v-kirzhache-budut-sudit-migranta-kotoryj-ubil-svoego-kollegu-stroitelya-i-vybrosil-telo-v-reku.html]В Киржаче будут судить мигранта, который убил своего коллегу-строителя и выбросил тело в реку[/url] - Утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Узбекистан, сообщили в прокуратуре. Мужчину обвиняют в убийстве, которое произошло 10 апреля этого года. Фигурант и