В кольчугинском кафе взорвалась боевая граната. Двоих волонтеров увезли в реанимацию – о произошедшем рассказали в местной газете. В региональном Следкоме информацию подтвердили и

В кольчугинском кафе взорвалась боевая граната. Двоих волонтеров увезли в реанимацию – о произошедшем рассказали в местной газете. В региональном Следкоме информацию подтвердили и сообщили о процессуальной проверке. В социальных сетях издания “Кольчугинские новости” ссылаются на доклад заместителя начальника Управления гражданской защиты Кольчугинского района Людмилы Проказниковой, которая выступала на планерке главы. Как уточняется, произошло все