Об этом сообщает местная газета «Кольчугинские ведомости».

В одном из кольчугинских кафе взорвалась граната. Об этом сообщает местная газета «Кольчугинские ведомости».Произошло это в заведении «Сели-поели» 21 июня, в пятницу. Несколько волонтёров, которые помогали отправлять гуманитарную помощь в зону СВО, получили травмы. Сейчас они в реанимации с тяжёлыми осколочными ранениями.Силовики разбираются в этой ситуации. Им предстоит выяснить все обстоятельства, но самое главное – как боевая граната попала в руки находившихся там людей.