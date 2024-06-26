В селе Карачарово прошел молодежный фестиваль доброй песни Русь Святая. Муром православный...

В селе Карачарово прошел молодежный фестиваль доброй песни "Русь Святая. Муром православный"Песни и мелодии, посвященные родным традициям, звучали в эти выходные в муромском селе Карачарово. Там прошел первый молодежный фестиваль доброй песни "Русь Святая. Муром православный" - участники вспоминали традиции праздника Святой Троицы.Для фестиваля было выбрано живописное место с особой историей - именно здесь, по преданию, родился Илья Муромец. Близ Свято-Троицкого храма собрались музыканты, художники, поэты. Концерт дополнила ярмарка рукоделия.Фестиваль объединил разных людей, разные организации. И сопровождался звоном выездной колокольни.