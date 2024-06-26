В Суздале найдено тело утонувшего гражданина Таджикистана «Несчастный случай в Суздале…» -...

В Суздале найдено тело утонувшего гражданина Таджикистана«Несчастный случай в Суздале…» - опубликованы информация и фото в сообществе Вконтакте «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области».Спасатели аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области Александр Акопян, Максим Павлов и Никита Печковский накануне вечером (25 июня) проводили поисковые работы на реке Каменка.Как выяснилось, утонул молодой мужчина, гражданин Таджикистана.Спасатели обнаружили тело, извлекли его из воды и передали полицейским.В данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.Фото: https://vk.com/sgo33