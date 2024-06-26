О несчастном случае, который произошел накануне вечером, рассказали в Службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Спасатели искали тело утонувшего в реке Каменка. Труп все-таки удалось найти.

О несчастном случае, который произошел накануне вечером, рассказали в Службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Спасатели искали тело утонувшего в реке Каменка. Труп все-таки удалось найти. Его вытащили из воды и передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что водная стихия забрала жизнь молодого мужчины, гражданина Таджикистана. Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: Служба