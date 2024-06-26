В Юрьев-Польском районе центр Пересвет помогает наркозависимым реабилитироваться 26 июня -...

В Юрьев-Польском районе центр "Пересвет" помогает наркозависимым реабилитироваться26 июня - международный день борьбы с наркоманией. Во Владимирской области на учете у наркологов стоят свыше двух тысяч жителей региона. Реальные масштабы бедствия представить сложно. Помимо лечения, наркоманы нуждаются в медицинской и социальной реабилитации. В Юрьев-Польском районе эту работу ведут в центре "Пересвет". Про 12 шагов к свободе - Александр СыпченкоС кривой дорожки наркомании и алкоголизма - на путь исправления. Выпускник реабилитационного центра "Пересвет" Максим Смирнов проводит лекцию на тему "Потребности". Здесь - в селе Горки Юрьев-Польского района - наркозависимые со всей страны получают шанс вернуться к нормальной жизни.Максим Смирнов, консультант по химической зависимости:- Расписание, определенные функции у каждого человека есть. Кто-то отвечает за огород, кто-то за животных, кто-то отвечает за другие какие-то обязанности и, в целом, - помогаем ребятам выстроить новую жизнь, научится жить трезво.Через Центр "Пересвет" за 7 лет прошли сотни людей. Наркоманов и алкоголиков здесь социализируют и учат трезво смотреть на вещи. Многим из этих людей еще нет и 30 лет.В основе - методика "12-ти шагов". Последовательная программа начинается с признания проблемы и готовности начать реабилитацию.Александр Белов, пациент реабилитационного центра:- Мои реакции на внешний окружающий мир они неадекватные и мне необходимо менять именно самого себя. Я это увидел, сегодня я учусь возвращать в жизнь свою ответственность, сегодня я учусь честности.Ярослав Коростелёв, пациент реабилитационного центра:- Жизнь на до и после поделилась. Вообще есть какие-то вещи, о которых я никогда не задумывался. О том, что нужно не только брать, но еще и отдавать, жить честно.Здесь есть все необходимое для длительного пребывания: уютные комнаты, душевая, кухня, где можно приготовить себе пищу, хорошая библиотека. Все абсолютно бесплатно. Вылечить душу помогает регулярное общение со священником, тело - физический труд на свежем воздухе.Елена Гаранина, заместитель руководителя реабилитационного центра:- Практически нет свободного времени. С утра зарядка, обливание, процедуры закаливания, потом завтрак, потом мероприятия и до конца вечера практически нет свободного времени. Нет возможности посидеть, отдохнуть, то есть все в ритме.По статистике в России более 13 миллионов человек регулярно принимают наркотики. Для многих из них реабилитационные центры остаются единственной надеждой на будущее. Специалисты "Пересвета" уверены - шанс исправиться и вернуться к нормальной жизни есть у каждого.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".