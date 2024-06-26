Владимирцев предупредили о надвигающейся грозе и порывистом ветре В пресс-службе МЧС по...

Владимирцев предупредили о надвигающейся грозе и порывистом ветреВ пресс-службе МЧС по Владимирской области предупредили о надвигающейся на регион грозе.Вместе с дождем ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Непогода стабильно продержится до вечера.В такой обстановке прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Спасатели напоминают жителям региона избегать ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций и не оставлять транспортные средства в опасных местах.При возникновении опасной ситуации обращайтесь по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений