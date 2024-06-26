Владимирская областная библиотека для детей и молодежи проводит Яркочеллендж Всю неделю - только...

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи проводит "Яркочеллендж"Всю неделю - только яркие краски. В библиотеке предлагают приходить каждый день в одежде цвета дня. Они распределены по цветам радуги.Понедельник - красный, вторник - оранжевый, среда - желтый. И так далее.Кроме одежды, нужно найти в библиотеке книгу соответствующего цвета, сделать с ней фотографию, отметить в соцсетях хэштэг #яркочеллендж.Тот, кто решится бросить вызов серым будням - получит в подарок памятный сувенир.