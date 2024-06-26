Во Владимире суд вынес приговор местному жителю, совершившему два убийства
Как рассказывают в...
Во Владимире суд вынес приговор местному жителю, совершившему два убийства
Как рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, первое убийство произошло в июле прошлого года. Осужденный распивал спиртное, находясь у себя дома (на улице Северной) вместе с приятельницей.
В какой-то момент между хозяином и гостьей произошёл конфликт.
Мужчина в ярости нанёс потерпевшей множественные удары руками по голове, туловищу и конечностям.
Смерть женщины наступила на месте преступления, но на следующий день.
В ходе расследования данного уголовного дела обнаружилась причастность злоумышленника и к совершению преступления, совершённого четырьмя годами ранее.
17 декабря 2019 года мужчина в ходе ссоры с ранее не знакомым ему потерпевшим на лестничной площадке дома № 2 (на улице Почаевской) нанес последнему не менее одного удара в живота клинком острого орудия.
Через два дня пострадавший скончался в городской больнице скорой медицинской помощи.
При этом всём, как поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, свою вину в совершённых преступлениях мужчина отрицал.
В то же время, его позиция опровергается представленными прокурором суду доказательствами.
Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил виновному 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений