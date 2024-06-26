Директор изготовил два свидетельства о профессии водителя для учеников, которые по факту занятия не посещали и экзамены не сдавали. Как сообщили в прокуратуре, за это клиенты автошколы

Директор изготовил два свидетельства о профессии водителя для учеников, которые по факту занятия не посещали и экзамены не сдавали. Как сообщили в прокуратуре, за это клиенты автошколы заплатили суммарно 28 тысяч рублей. В сентябре 2022 года к осужденному обратились двое иностранных граждан. Они сообщили, что хотят пройти обучение на права категории «В», но занятия посещать