Ранним утром в центре Владимира произошла смертельная авария. Двое молодых людей двигались на питбайке и наехали на бордюр. От удара мототранспорт отлетел в сторону, а молодые люди – на

Ранним утром в центре Владимира произошла смертельная авария. Двое молодых людей двигались на питбайке и наехали на бордюр. От удара мототранспорт отлетел в сторону, а молодые люди – на асфальт. Как сообщили в ГАИ, авария случилась сегодня, 26 июня, около 4:50 утра. Питбайк столкнулся с бордюром напротив дома №27А, корпус 7, на улице Дворянской. 25-летний