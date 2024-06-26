Во Владимирской области бывший руководитель компании-должника возместит 14,3 млн рублей по...

Во Владимирской области бывший руководитель компании-должника возместит 14,3 млн рублей по требованию энергетиковБывший директор компании-должника «ЖКХ Строй Сервис» по решению суда возместит убытки на 14,3 миллиона рублей. В эту сумму входит и задолженность предприятия перед «Энергосбыт Волга».ООО «ЖКХ Строй Сервис», оказывающее услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Вязниковского района, было признано банкротом ещё в 2020 году.Из-за невозможности полного погашения обязательств перед кредиторами конкурсный управляющий предприятия и «Энергосбыт Волга» обратились в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности его бывшего директора.Суд первой инстанции встал на сторону заявителей. Однако апелляционная инстанция его выводы не поддержала. Судебный акт о привлечении бывшего директора к субсидиарной ответственности был отменён.Кассационная инстанция арбитражного суда, рассмотрев жалобу «Энергосбыт Волга», в связи с неполным исследованием обстоятельств дела, направила обособленный спор на новое рассмотрение.Рассмотрев спор по существу, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о переквалификации требования о привлечении бывшего директора должника к субсидиарной ответственности на требование о взыскании убытков.После утверждения отчёта конкурсного управляющего о выборе кредиторами способов распоряжения субсидиарной ответственностью «Энергосбыт Волга» получит исполнительный лист на взыскание с бывшего директора убытков, соразмерных своим требованиям в деле о банкротстве ООО «ЖКХ Строй Сервис».«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить.Быстро оплатить счета юридические лица могут с помощью онлайн-сервисов компании: личного кабинета и мобильного приложения.Компания «Энергосбыт Волга» для эффективного взаимодействия с предприятиями и организациями также реализовала возможность подключить электронный документооборот. Кроме того, для юридических лиц работает отдельная горячая линия 8 (4922) 66-67-28.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений