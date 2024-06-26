Во Владимирской области начала действовать программа по адаптации жилья инвалидов СВО С начала...

Во Владимирской области начала действовать программа по адаптации жилья инвалидов СВОС начала этого года в регионе действует бесплатная программа по адаптации жилья инвалидов специальной военной операции. В региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" за помощью обратились 11 бойцов, троим уже помогли. Про умный быт - Мария Артес.Пропылесосить, включить и выключить свет, открыть окна - все это Андрей Колесов делает с помощью смартфона. Система «Умный дом» сделала быт и жизнь участника СВО значительно комфортнее. Половина устройств еще не распакованы.Андрей Колесов - ветеран СВО:- Датчики вызова помощи. Допустим, я бы находился в ванной, а кто-то бы находился в комнате. Я бы мог также нажать. И срабатывало бы.С набором новой посуды можно легко приготовить себе завтрак, обед и ужин. Мужчина живет один.Андрей Колесов - ветеран СВО:- По поводу терок. Большая разница. Возьмем обычную, эта абсолютно неудобная. А новая, вот, сейчас - у нее резиновый низ, она не скользит. Также разные насадки.Андрей Колесов - ветеран специальной военной операции. В апреле 2022 попал на фронт добровольцем. В мае под Харьковом получил серьёзное осколочное ранение. Прошел длительное лечение и такое же долгое восстановление. Обратился в фонд «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогли ему адаптировать жильё. Абсолютно бесплатно.Андрей Колесов - ветеран СВО:- Удобно. Со стульчика залазить и вылазить.Он не скользкий. Поручень крепкий, надежный.Программа по бесплатной адаптации жилых помещений для инвалидов - ветеранов СВО - в нашем регионе действует с начала этого года. Заявки в филиал госфонда подали 11 человек. Троим уже помогли.Наталья Семенова - заместитель руководителя владимирского филиала государственного фонда "Защитники Отечества":- На эту программу могут претендовать ребята, у которых ампутированы конечности, верхние, либо нижние, нарушение опорно-двигательного аппарата, ребята с потерей слуха или зрения, колясочники, или паллиативные больные, то есть, - полностью лежачие. Чтобы поучаствовать в этой программе, необходимо обратиться в фонд, написать заявку.Сотрудники фонда - в постоянном контакте с подопечными. Помогают оформлять льготы, подыскать работу. Много предложений о трудоустройстве будет представлено на ярмарке в конце июня.Юлия Гордеева - заместитель руководителя Владимирского филиала государственного фонда "Защитники Отечества:- Мы предлагаем принять участие не только ветеранам, но и их семьям. Чтобы вместе с семьями они пришли и посмотрели, чему можно научиться, какую работу предлагают. Выбрать определенно интересующие условия.Андрей Колесов убедился: своих "Защитники" не бросают. Пройдя серьезные испытания, в будущее смотрит с оптимизмом. Жизнь не продолжается - она как будто начинается заново.Мария Артес, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".