Во Владимирской области прогнозируют неустойчивую погоду и понижение температуры воздуха
Серия...
Во Владимирской области прогнозируют неустойчивую погоду и понижение температуры воздуха
Серия активных южных циклонов перемещается с юго-востока европейской территории России. Регион во власти неустойчивой погоды: кратковременные дожди и грозы сменяются на солнечное небо с жарой и обратно.
В четверг, 27 июня 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +23°С, осадков при этом не ожидается.
Скорость северного ветра составит 3-4м/с.
Показатель влажности — 62%.
К ночи отметка на столбике термометра значительно опустится до +13°С.
В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 745 мм ртутного столба.
Погодный прогноз на 27 июня:
На Руси верили: если к вечеру затихли утки – грянет гром; зяблик поет – к солнечным и теплым дням; если лягушки выпрыгивали из водоемов на сушу, то ждали затяжных ливней.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений