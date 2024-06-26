Во Владимирской области прогнозируют неустойчивую погоду и повышение температуры воздуха Серия...

Во Владимирской области прогнозируют неустойчивую погоду и повышение температуры воздухаСерия активных южных циклонов перемещается с юго-востока европейской территории России. Регион во власти неустойчивой погоды: кратковременные дожди и грозы сменяются на солнечное небо с жарой и обратно.В четверг, 27 июня 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +23°С, осадков при этом не ожидается.Скорость северного ветра составит 3-4м/с.Показатель влажности — 62%.К ночи отметка на столбике термометра значительно опустится до +13°С.В Гидрометцентре прогнозируют нормальное атмосферное давление - 745 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 27 июня:На Руси верили: если к вечеру затихли утки – грянет гром; зяблик поет – к солнечным и теплым дням; если лягушки выпрыгивали из водоемов на сушу, то ждали затяжных ливней.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений