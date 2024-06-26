Основная причина гибели – отдых на воде в неустановленных местах.

С начала купального сезона во Владимирской области утонули восемь человек. Основной причиной трагедий стало отдых на воде в запрещенных или необорудованных местах, как сообщили в ГУ МЧС по региону.21 июня мужчина утонул в реке Ока под Муромом, его тело обнаружила местная жительница. Личность погибшего так и не была установлена. Еще один случай произошел 22 июня на водохранилище в деревне Кондряево Судогодского района, где погиб 51-летний мужчина. Тело утопленника было обнаружено спасателями.Также 25 июня из реки Каменка в Суздале было извлечено тело 19-летнего молодого человека из Таджикистана. Дополнительно произошли еще пять трагических случаев гибели на воде в различных районах области, включая Петушинский, Гусь-Хрустальный, Вязниковский и Александровский районы.