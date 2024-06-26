Во Владимирской области в спортивно-оздоровительном лагере Олимп прошел День цифры Участниками...

Во Владимирской области в спортивно-оздоровительном лагере "Олимп" прошел День цифрыУчастниками стали активисты смены "Движения первых" Владимирской области. Это всероссийский проект в сфере информационных технологий, разработанный специально для детских лагерей.Проект помогает ребятам познакомиться с популярными и востребованными сейчас айти-специальностями, информационными технологиями в игровой форме.Участники получили представление о мире виртуальной и дополненной реальности, прошли квизы. Пробовали себя в роли инженеров, аналитиков и программистов. Возможно, после такого профориентационного погружения, кто-то из школьников в будущем выберет именно айти-отрасль.