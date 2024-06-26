Теряют земли сотками. Дачники одного из садовых товариществ в Добром остались один на один с болотом. Люди рассказывают – топь с каждым годом укорачивает их участки. Так, многие уже

Теряют земли сотками. Дачники одного из садовых товариществ в Добром остались один на один с болотом. Люди рассказывают – топь с каждым годом укорачивает их участки. Так, многие уже остались без сараев, других хозпостроек, грядок и посаженных деревьев. Наталья Дворова, владелец участка в СНТ №4 имени 50-летия Октября Произошла запруда этого ручья. И вот, собственно