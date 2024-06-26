Клиенты ВТБ теперь могут сочетать «семейную» ипотеку с рыночными программами.

Клиенты ВТБ теперь могут сочетать «семейную» ипотеку с рыночными программами. Это позволит им получить крупную сумму кредита по комбинированной льготной ставке и купить жилье в новостройке более высокого класса или увеличенной площади.При покупке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях клиенты могут получить по комбинированной ставке до 30 млн рублей, в остальных регионах – до 15 млн рублей. Первый взнос должен составлять не менее 20,1%. Срок договора может достигать 30 лет.Как только правительство выделит дополнительные средства на развитие IT-ипотеки, клиенты ВТБ смогут сочетать и эту льготную программу с рыночной.«Сегодня при покупке новостройки в некоторых случаях клиенты не могут воспользоваться льготными программами с низкой ставкой, так как действующие размеры кредита для них «тесны». В итоге, чтобы приобрести нужную квартиру, им приходится копить на более крупный первый взнос, обращаться за дорогими рыночными продуктами или искать другие альтернативы. Для большинства заемщиков, особенно с детьми, это достаточно сложно. Наш новый продукт позволит клиентам получить крупную сумму по оптимальной ставке и без удорожания квартиры», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.Ставка по кредиту будет средневзвешенной между ставкой «семейной» ипотеки и базовой ставкой банка. Она также будет зависеть от суммы кредита и составит от 6,29% годовых.Для заемщика будут действовать единый договор и платеж на весь срок кредитования.Подать заявку на комбинированную ипотеку клиенты могут привычным способом – в ВТБ Онлайн, на сайте, в контакт-центре или через партнеров банка.Полная стоимость кредита 6,437 - 14,728%. Ставка 6,29% годовых по ипотеке с господдержкой для семей с детьми при подтверждении дохода и занятости при сумме кредита 6 150 000 руб. Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка-гражданина РФ, рожденного с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г., либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023 г. Кредит предоставляется на приобретение в Дальневосточном федеральном округе у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника готового жилого помещения или на приобретение у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения (в том числе с земельным участком), расположенных в сельских населенных пунктах на территории ДФО , или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома. Сумма кредита – до 15 млн руб. Первый взнос – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только одну ипотеку по одной из программ с господдержкой. Условия действительны с 24.06.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.