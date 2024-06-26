Об этом рассказал Антон Курбаков, управляющий ОСФР по региону.

За 17 лет, с начала реализации программы, более 79 тысяч владимирских семей направили материнский капитал на улучшений жилищных условий. Об этом рассказал Антон Курбаков, управляющий ОСФР по региону.Так, с помощью государственной поддержки семья может купить готовое жильё, направить деньги на погашение ипотеки, а также компенсировать средства, которые были потрачены на строительство жилища.«Семья может направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий только после того, как ребенку, давшему право на получение сертификата на материнский капитал, исполнится три года», – пояснил Курбаков.Улучшить свой дом можно, обратившись в клиентскую службу Отделения Социального фонда России, в МФЦ или же на Госуслугах. Также заявление можно подать в самом банке, но у вас должно быть соглашение об информационном обмене с ОСФР.