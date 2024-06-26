Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов: «Журналиста не сможет заменить...

Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов: «Журналиста не сможет заменить искусственный интеллект»Рифат Сабитов посетил Тулу. Город знаменитых оружейников, известных на всю Россию пряников и, согласно старинной поговорке, – самоваров.С ним провёл рабочую встречу глава региона Дмитрий Миляев, который подчеркнул, что филиал ВГТРК в Туле многие годы занимает одну из ключевых позиций среди региональных СМИ. Входит в число наиболее авторитетных и популярных медиа.А после Рифат Сабитов провёл рабочую встречу с членами Общественной Палаты Тульской области, обсуждались результаты работы за прошлый год, текущие задачи и взаимодействие комиссии со СМИ, а также поднимались вопросы о поддержке участников СВО и молодых врачей.«Будущее за телевидением!»В этом уверен заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.Большое интервью c ним можно посмотреть по ссылке: https://vestitula.ru/lenta/208205Выдержка из беседы:- Вопрос, как к представителю общественного совета Минцифры, заменит ли искусственный интеллект журналиста?- Можно меня спросить, как просто обычного пользователя новых технологий, я считаю, что ничто никогда нормального реального человека заменить не сможет. Ну так создал Всевышний, что человек – это единственное существо на Земле, мыслящее, с эмоциями, умеющее и радоваться, и страдать, и выражать свои эмоции, передавать эмоции, а машина она создаётся человеком. Человек в неё закладывает некую программу и на выходе получает то, что он хотел бы получить: мысли, чувства, эмоции человека. Это моё личное мнение. Никто никогда не заменит.Искусственный интеллект – это помощник в нашей жизни, причём он давно уже существует в нашей жизни. Калькулятор – искусственный интеллект, гаджет – искусственный интеллект, компьютер – это инструмент, который помогает нам просто в каких-то условиях решать те или иные задачи, но не более того.- Сейчас такая современная общественно-политическая обстановка непростая, как меняется телевидение? Вообще меняется ли в данной обстановке?- Телевидение отражает состояние общества, настроение общества, с одной стороны, а с другой стороны, создаёт это настроение и смыслы. Сегодня, конечно, мы все понимаем, что только консолидация общества, только общий порыв и реальный патриотизм помогут нам преодолеть все эти трудности, победить и двигаться дальше вперёд, развивать страну уже в новых условиях, несмотря на действительно беспрецедентное давление коллективного Запада.Беспрецедентная информационная война, которая ведётся сегодня против нашей страны, мы все вместе должны правильно реагировать, отвечать. Поэтому только сплочение, только единение, о чем и говорит всегда Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, только вместе мы можем победить и двигаться вперёд.По материалам https://vestitula.ru/lenta/208196