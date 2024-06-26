Железный человек: инженеры смастерили робота для владимирского планетария Железный человек в...

"Железный человек": инженеры смастерили робота для владимирского планетарияЖелезный человек в Планетарии. Владимирские инженеры и астрономы-любители Антон Андрианов и Игорь Кастыркин смастерили робота у себя дома. Что он умеет делать, и для каких целей его хотят использовать? Узнала Ангелина Свищ.Среди миниатюрных планет и металлических спутников свои первые шаги по Владимирскому планетарию совершает робот. За ним пристально наблюдают его создатели - изобретатели Антон Андрианов и Игорь Кастыркин.Владимирский "железный человек" способен двигаться не только по прямой - он может подниматься и спускаться по лестнице, - это было самым сложным.- Сложности были в самом начале, то есть - когда только были первые пуски - это был кошмар. Вплоть даже до падения. Разбили блок управления. Теперь здесь все в щитках.Внеземной, на первый взгляд, робот, собран из стали и алюминия. Система оборудована шаговыми двигателями и редуктором, которые и приводят в движение железные мышцы. Управляют ими три микроконтроллера. С их помощью оператор дает команду роботу. Совершать действия самостоятельно он пока еще не научился.В качестве пульта управления телефон. Так что поработить мир он сможет еще не скоро. Перед каждым включением робота калибруют.Игорь Кастыркин - инженер-конструктор:- При включении робот поднимается до конца на ногах и до концевиков. Концевики срабатывают и, соответственно, дальше идет уже проверка стоп. Сначала он поднимает одну ногу, поворачивает стопу, потом приподнимает вторую, поворачивает стопы и дальше опускает. Калибровка на этом заканчивается.Робот должен помочь читать лекции в планетарии и встречать гостей на выставках. На его создание ушло 2 года. Он сделан в ретро-стиле, и чем-то напоминает робота-зайца из советского мультфильма "Ну, погоди!".Имя роботу пока не дали, придумают, когда начнет выполнять поставленные задачи, - говорит Антон.Антон Андрианов - инженер-конструктор:- Из того времени, когда эти фильмы были популярны, и мне дизайн так понравился, он, само собой, получился такой ретро, но в то же время серьезный, нет такого ощущения игрушечности.Это не финальный вариант робота. В перспективе машина научится говорить и жестикулировать. Антон Адрианов сейчас обговаривает с владимирским планетарием сотрудничество.Юрий Селеверстов - заместитель директора Владимирского планетария:- Владимирский планетарий - это, можно сказать, храм науки, астрономии, инновационных моментов, и здесь у нас происходит обучение не только детей, но и обучение взрослых. Поэтому, если мы сделаем совместную какую-то научную, познавательную программу, то будет просто замечательно.В планах у Антона создать еще одну машину. С приводом нового поколения, приближенную к заграничным аналогам.Ангелина Свищ, Никита Тарбеев. "Вести-Владимир".