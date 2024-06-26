Железный человек: инженеры смастерили робота для владимирского планетария
Железный человек в...
"Железный человек": инженеры смастерили робота для владимирского планетария
Железный человек в Планетарии. Владимирские инженеры и астрономы-любители Антон Андрианов и Игорь Кастыркин смастерили робота у себя дома. Что он умеет делать, и для каких целей его хотят использовать? Узнала Ангелина Свищ.
Среди миниатюрных планет и металлических спутников свои первые шаги по Владимирскому планетарию совершает робот. За ним пристально наблюдают его создатели - изобретатели Антон Андрианов и Игорь Кастыркин.
Владимирский "железный человек" способен двигаться не только по прямой - он может подниматься и спускаться по лестнице, - это было самым сложным.
- Сложности были в самом начале, то есть - когда только были первые пуски - это был кошмар. Вплоть даже до падения. Разбили блок управления. Теперь здесь все в щитках.
Внеземной, на первый взгляд, робот, собран из стали и алюминия. Система оборудована шаговыми двигателями и редуктором, которые и приводят в движение железные мышцы. Управляют ими три микроконтроллера. С их помощью оператор дает команду роботу. Совершать действия самостоятельно он пока еще не научился.
В качестве пульта управления телефон. Так что поработить мир он сможет еще не скоро. Перед каждым включением робота калибруют.
Игорь Кастыркин - инженер-конструктор:
- При включении робот поднимается до конца на ногах и до концевиков. Концевики срабатывают и, соответственно, дальше идет уже проверка стоп. Сначала он поднимает одну ногу, поворачивает стопу, потом приподнимает вторую, поворачивает стопы и дальше опускает. Калибровка на этом заканчивается.
Робот должен помочь читать лекции в планетарии и встречать гостей на выставках. На его создание ушло 2 года. Он сделан в ретро-стиле, и чем-то напоминает робота-зайца из советского мультфильма "Ну, погоди!".
Имя роботу пока не дали, придумают, когда начнет выполнять поставленные задачи, - говорит Антон.
Антон Андрианов - инженер-конструктор:
- Из того времени, когда эти фильмы были популярны, и мне дизайн так понравился, он, само собой, получился такой ретро, но в то же время серьезный, нет такого ощущения игрушечности.
Это не финальный вариант робота. В перспективе машина научится говорить и жестикулировать. Антон Адрианов сейчас обговаривает с владимирским планетарием сотрудничество.
Юрий Селеверстов - заместитель директора Владимирского планетария:
- Владимирский планетарий - это, можно сказать, храм науки, астрономии, инновационных моментов, и здесь у нас происходит обучение не только детей, но и обучение взрослых. Поэтому, если мы сделаем совместную какую-то научную, познавательную программу, то будет просто замечательно.
В планах у Антона создать еще одну машину. С приводом нового поколения, приближенную к заграничным аналогам.
Ангелина Свищ, Никита Тарбеев. "Вести-Владимир".