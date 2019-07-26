Дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания – отлично провела время на курорте. Наследница звезды поделилась снимками из поездки на Лазурное побережье.

Дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания – отлично провелавремя на курорте. Наследница звезды поделилась снимками из поездки на Лазурноепобережье.В личном Instagram 19-летняя девушка опубликовала свежее фото. Стефания Маликова запечатлена на фоне бушующих морских волн. Надвигающеесяненастье не испугало наследницу знаменитости, она выглядит крайнедовольной.В подписи к снимку Маликова похвасталась, что историю,которая вышла из-под ее пера, опубликовали в журнале. "В ней и про бодрящийэлексир счастья, и про нежную любовь к Любоньке(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – кратко описала свою работуСтефания.Подписчики звезды пришли от нового фото в восторг. Дочьмузыканта осыпали комплиментами."РоскошнаяБогиня из пены морской... Фото супер👍🔥 ", "Очаровательная девушка", "🌊Вгармонии с волной😍💙💙💙", "Стефания ви просто ангел❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", – писали поклонники.Напомним, – студентка факультетажурналистики МГИМО. Девушка учится очень успешно – сессию закрывает с хорошимиоценками.