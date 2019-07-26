Дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания – отлично провела
время на курорте. Наследница звезды поделилась снимками из поездки на Лазурное
побережье.
Дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания – отлично провела
время на курорте. Наследница звезды поделилась снимками из поездки на Лазурное
побережье.
В личном Instagram 19-летняя девушка опубликовала свежее фото. Стефания Маликова запечатлена на фоне бушующих морских волн. Надвигающееся
ненастье не испугало наследницу знаменитости, она выглядит крайне
довольной.
В подписи к снимку Маликова похвасталась, что историю,
которая вышла из-под ее пера, опубликовали в журнале. "В ней и про бодрящий
элексир счастья, и про нежную любовь к Любоньке
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – кратко описала свою работу
Стефания.
Подписчики звезды пришли от нового фото в восторг. Дочь
музыканта осыпали комплиментами.
"Роскошная
Богиня из пены морской... Фото супер👍🔥 ", "Очаровательная девушка", "🌊В
гармонии с волной😍💙💙💙", "Стефания ви просто ангел❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", – писали поклонники.
Напомним, – студентка факультета
журналистики МГИМО. Девушка учится очень успешно – сессию закрывает с хорошими
оценками.