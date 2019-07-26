Россияне все больше доверяют Государственной думе. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В июле рейтинг нижней палаты достиг 40% – это наивысший показатель за текущий год.
Россияне все больше доверяют Государственной думе. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В июле рейтинг нижней палаты достиг 40% – это наивысший показатель за текущий год.
Как показывают исследования, уровень одобрения деятельности
Госдумы рос на протяжении года. В апреле социологи фиксировали рейтинг нижней
палаты на уровне 34,2%, в мае он повысился на 0,7 процентных пункта – до 34,9%.
С приходом лета положительная динамика ускорилась. По данным
ВЦИОМ, в июне рейтинг составил уже 36%, а в июле, в последний месяц весенней
сессии Госдумы, уровень доверия россиян к деятельности нижней палаты повысился
сразу на четыре процентных пункта и составил 40%.
Политолог, председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий
Бадовский отметил, что такую планку Госдума преодолела впервые с осени прошлого
года, когда изменились параметры пенсионной системы. "В ноябре прошлого
года рейтинг составлял всего 31,5%. Сейчас на 8,5 процентных пункта выше",
– написал эксперт в своем Telegram-канале.
Причину роста уровня одобрения деятельности нижней палаты
политолог видит в общей стабилизации рейтингов органов власти, а также в
социальной направленности законов, принимаемых Госдумой. Эксперт напомнил о
таких решениях депутатов, как повышение детских пособий, поддержка многодетных
семей, продление дачной амнистии, введение ипотечных каникул, ужесточение
ответственности для пьяных водителей.
"Влияет и международная политика – так довольно большой
рост одобрения Госдумы в последний месяц непосредственно связан с ситуацией
вокруг Грузии, а до этого – с восстановлением прав российской парламентской
делегации в ПАСЕ", – констатировал Бадовский.
Социальных направленность принимаемых Думой законов как
фактор роста рейтинга нижней палаты отметил и политолог Дмитрий Фетисов.
"Люди видят, что принимается большое количество законопроектов, которые в
первую очередь направлены на улучшение их жизненных условий, на поддержку
социально незащищенных слоев населения и в целом охватывают достаточно большие
категории граждан", – сказал эксперт в беседе с "Дни.ру"
Свою роль в повышении уровня доверия к Госдуме сыграла и ее
активность на внешнеполитической арене, уверен политолог. Фетисов напомнил о
возвращении российских законодателей в Парламентскую ассамблею Совета Европы и
проведении международного форума "Развитие парламентаризма", на
который съехались представили 132 стран. "На площадку Госдумы едут многие
страны, с нашими депутатами активно общаются, ни о какой внешней изоляции речи
не идет", – подчеркнул эксперт.
Кроме того, на рост рейтинга Госдумы могли повлиять акцент
парламентариев на принятие законов прямого действия, а также повышение общей
политической культуры в стенах нижней палаты парламента.
"Граждане видят,
что седьмая Дума – это активный рабочий институт, где не штампуются законы, где
нет скандалов, зато ведется эффективная работа", – заключил эксперт.
Напомним, 25 июля состоялось последнее пленарное заседание
Госдумы. Выступая перед коллегами-законодателями, спикер нижней
палаты Вячеслав Володин отметил, что теперь к работе над законопроектами
зачастую подключаются сразу несколько думских комитетов. Также он указал на
общее повышение парламентской культуры на Охотном Ряду.
В следующую сессию председатель нижней палаты призвал
сделать акцент на законах прямого действия, а также указал на общее повышение
парламентской культуры на Охотном Ряду.
В экспертном сообществе
позицию спикера. По мнению аналитиков, новые подходы в работе Госдумы позволяют
улучшить качество законов и повысить уровень их исполнения.