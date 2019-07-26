Россияне все больше доверяют Государственной думе. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В июле рейтинг нижней палаты достиг 40% – это наивысший показатель за текущий год.

Россияне все больше доверяют Государственной думе. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В июле рейтинг нижней палаты достиг 40% – это наивысший показатель за текущий год.Как показывают исследования, уровень одобрения деятельностиГосдумы рос на протяжении года. В апреле социологи фиксировали рейтинг нижнейпалаты на уровне 34,2%, в мае он повысился на 0,7 процентных пункта – до 34,9%.С приходом лета положительная динамика ускорилась. По даннымВЦИОМ, в июне рейтинг составил уже 36%, а в июле, в последний месяц весеннейсессии Госдумы, уровень доверия россиян к деятельности нижней палаты повысилсясразу на четыре процентных пункта и составил 40%.Политолог, председатель совета директоров фонда ИСЭПИ ДмитрийБадовский отметил, что такую планку Госдума преодолела впервые с осени прошлогогода, когда изменились параметры пенсионной системы. "В ноябре прошлогогода рейтинг составлял всего 31,5%. Сейчас на 8,5 процентных пункта выше",– написал эксперт в своем Telegram-канале.Причину роста уровня одобрения деятельности нижней палатыполитолог видит в общей стабилизации рейтингов органов власти, а также всоциальной направленности законов, принимаемых Госдумой. Эксперт напомнил отаких решениях депутатов, как повышение детских пособий, поддержка многодетныхсемей, продление дачной амнистии, введение ипотечных каникул, ужесточениеответственности для пьяных водителей."Влияет и международная политика – так довольно большойрост одобрения Госдумы в последний месяц непосредственно связан с ситуациейвокруг Грузии, а до этого – с восстановлением прав российской парламентскойделегации в ПАСЕ", – констатировал Бадовский.Социальных направленность принимаемых Думой законов какфактор роста рейтинга нижней палаты отметил и политолог Дмитрий Фетисов."Люди видят, что принимается большое количество законопроектов, которые впервую очередь направлены на улучшение их жизненных условий, на поддержкусоциально незащищенных слоев населения и в целом охватывают достаточно большиекатегории граждан", – сказал эксперт в беседе с "Дни.ру"Свою роль в повышении уровня доверия к Госдуме сыграла и ееактивность на внешнеполитической арене, уверен политолог. Фетисов напомнил овозвращении российских законодателей в Парламентскую ассамблею Совета Европы ипроведении международного форума "Развитие парламентаризма", накоторый съехались представили 132 стран. "На площадку Госдумы едут многиестраны, с нашими депутатами активно общаются, ни о какой внешней изоляции речине идет", – подчеркнул эксперт.Кроме того, на рост рейтинга Госдумы могли повлиять акцентпарламентариев на принятие законов прямого действия, а также повышение общейполитической культуры в стенах нижней палаты парламента."Граждане видят,что седьмая Дума – это активный рабочий институт, где не штампуются законы, гденет скандалов, зато ведется эффективная работа", – заключил эксперт.Напомним, 25 июля состоялось последнее пленарное заседаниеГосдумы. Выступая перед коллегами-законодателями, спикер нижнейпалаты Вячеслав Володин отметил, что теперь к работе над законопроектамизачастую подключаются сразу несколько думских комитетов. Также он указал наобщее повышение парламентской культуры на Охотном Ряду.В следующую сессию председатель нижней палаты призвалсделать акцент на законах прямого действия, а также указал на общее повышениепарламентской культуры на Охотном Ряду.В экспертном сообществепозицию спикера. По мнению аналитиков, новые подходы в работе Госдумы позволяютулучшить качество законов и повысить уровень их исполнения.