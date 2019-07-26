Жертвами бомбардировок Международной коалиции в Ираке и Сирии стал 1321 мирный житель. Всего с 2014 года авиация США и их союзников нанесли 34514 удара.

Жертвами бомбардировок Международной коалиции в Ираке и Сирии стал 1321 мирный житель. Всего с 2014 года авиация США и их союзников нанесла 34514 удара, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ежемесячный доклад штаба коалиции.Напомним, Международную коалицию регулярно обвиняют в военных преступлениях. Так, весной 2019 года в Сирии было зафиксировано очередное применение боеприпасов с белым фосфором. Бомбы, начиненные этим запрещенным веществом, были сброшены на деревню Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.