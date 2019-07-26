Прокуратура осталась недовольна дорогами по улицам Суворова, Льва Толстого, Муромский проезд и Кирова

Прокуратура осталась недовольна дорогами по улицам Суворова, Льва Толстого, Муромский проезд и КироваПрокуратура совместно с ГИБДД провела проверку состояния автомобильных дорог в Вязниках.Специалисты ведомства остались недовольны дорогами по улицам Суворова, Льва Толстого, Муромский проезд и Кирова.Прокурор потребовал обязать администрацию муниципального образования исправить все нарушения. Требования прокурора удовлетворены.