Жители одного из домов в пригороде Чикаго запустили в Интернете кампанию по сбору средств на ремонт своего жилья. Здание оформлено в стиле кукольного домика, и его владельцы призвали граждан пожертвовать деньги на его сохранение.

"Домик Барби" нуждается в ремонте, но у его владельцев нет денег, пишет Chicago Tribune.Семья приобрела коттедж в 1986 году, выкрасила его в бело-розовый цвет и отделала внутри в кукольном стиле. Дом стал местной достопримечательностью.Фото: ї Chicago TribuneВладелец, который и занимался дизайном дома, умер 2 года назад, а теперь его родственники хотят передать здание человеку, который проведет необходимые реставрационные работы. Дом выставили на продажу за 290 тысяч долларов, потом снизили цену до 160 тысяч.Впрочем, покупателей пока нет, поэтому параллельно хозяева дома при помощи риелтора занимаются сбором пожертвований. Ремонта требуют крыльцо, крыша, вентиляция и система обогрела. К 25 июля удалось собрать около 2 тысяч долларов.