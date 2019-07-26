В США объяснили казус на мероприятии, в ходе которого президент выступал на фоне пародийного герба страны.

В США объяснили казус на мероприятии, в ходе которого президент выступал на фоне пародийного герба страны.Глава Белого дома встречался со студентами, при этом за его спиной на экране был двуглавый орел, как на российском гербе, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.Организация, которая устроила встречу, назвала это случайной ошибкой. Якобы один из сотрудников искал изображение печати в интернете в последний момент и в спешке перепутал картинку.А вот художник-автор пародийной печати заявил газете "Вашингтон Пост", что инцидент не мог быть случайностью: шуточную печать не так просто найти.Журналисты пришли к выводу, что кто-то специально решил поставить Трампа в неудобное положение. Мол, двуглавый орел намекает на его связь с Россией, а клюшки для гольфа – на его увлечение этим затратным видом спорта. Сообщает телеканал "Россия 24".