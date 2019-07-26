Лишение свободы вплоть до пяти лет или крупный штраф грозит паре студентов из Ангарска, которые ради хайпа и лайков в Instagram инсценировали вооруженный налет на кафе. Камера наблюдения зафиксировала действия пранкеров, один из которых сам выступал режиссером.

Лишение свободы вплоть до пяти лет или крупный штраф грозит паре студентов из Ангарска, которые ради хайпа и лайков в Instagram инсценировали вооруженный налет на кафе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия пранкеров, один из которых сам выступал режиссером."Цель была — реакция людей. И контент чтобы был. Что-то хотели новое сделать. Чтобы увидеть реакцию людей, как они вообще реагируют", — заявили молодые люди после задержания.Устроила ли постановщиков реакция сотрудников кафе на появление человека с ружьем в руках, остается неизвестным. На кадрах видно, что действовал мнимый злоумышленник предельно быстро: припугнув кассира, он потребовал все деньги, а когда тот протянул купюры, убежал. После этого из-за столика поднялся приятель "грабителя" и со смехом объявил, что это был розыгрыш.Управляющий кафе шутку не оценил и обратился в полицию, после чего начинающих пранкеров задержали — ими оказались студенты местного университета. Во время "налета" он использовали оружие для игры в страйкбол.Суда по делу о хулиганстве они будут дожидаться дома — их отпустили под подписку о невыезде.Молодым людям грозит до пяти лет в колонии либо штраф до 1 миллиона рублей, хотя судья может отправить их и на принудительные работы.