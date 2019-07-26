Российская пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Российская пловец Антон Чупков завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.Чупков преодолел дистанцию с мировым рекордом – за две минуты 06,12 секунды. Предыдущее достижение составляло две минуты 06,67 секунды.Напомним, сборная России с 24 наградами занимает второе место в медальном зачете чемпионата мира, на счету российских спортсменов 12 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. Лидирует сборная Китая, у которой 29 наград (16-10-3).