Руководство тульского Арсенала договорилось с московским Спартаком об аренде полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого. Соглашение с 21-летним футболистом действует до конца нынешнего сезона.

Руководство тульского "Арсенала" договорилось с московским "Спартаком" об аренде полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого. Соглашение с 21-летним футболистом действует до конца нынешнего сезона.Спартаковцы на официальном сайте клуба пожелали Ломовицкому удачи в играх за тульский клуб. Ранее стало известно, что "Арсенал" не сможет выкупить контракт футболиста.Напомним, что в прошедшем сезоне полузащитник "Спартака" провел 17 матчей в чемпионате России, отметившись одной результативной передачей.