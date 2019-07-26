Украина — парламентская республика, премьер-министр — глава МВД Аваков, Тимошенко останется не у дел. Такой план в переписке якобы обсуждали региональный директор Всемирного банка и спецпредставитель США по Украине. Сегодня Курт Волкер встретился с Зеленским.

Украина — парламентская республика, премьер-министр — глава МВД Аваков, Тимошенко останется не у дел. Такой план в переписке якобы обсуждали региональный директор Всемирного банка и спецпредставитель США по Украине. Сегодня Курт Волкер встретился с Зеленским.Окружная комиссия из закарпатской Свалявы в полном составе — в больнице, отравилась заказанными из ресторана котлетами и оливье.А под офисом избиркома в Покровске до сих пор дежурит ОМОН. Но это не помешало сегодня завершить подсчет голосов. И распределить места в Верховной Раде."Слуга народа" получил монобольшинство — это впервые в украинской истории. 254 депутата. С ними за закрытыми дверями президентского офиса уже встретился Зеленский."Я не буду посвящать вас во все аспекты этой встречи, но президент, придя на нее, сразу сказал, что каждый, кто подвергнется искушению и будет воровать — будет отправлен в тюрьму", — рассказал Александр Дубинский, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа".Сегодня вся фракция уезжает на курсы повышения квалификации."Мы на неделю едем в Трускавец, который станет местом для этой "Спарты". Почему Трускавец? Потому что на Украине пока нет инфраструктуры для массовой подготовки взрослых", — сообщается на странице фракции в Facebook.По идее, теперь Зеленский может назначать своих людей на любые руководящие должности. Но вот, к примеру, отправил он в отставку киевского мэра Кличко, а тот — не ушел. На допрос не явился, и публично отбивается от обвинений в коррупции."Как можно украсть деньги, если нами оплачена только конструкция моста? Подрядчикам, которые выполняли работу, ничего не заплачено. И при открытии моста я официально, публично обратился к институту судебных экспертиз", — заявил Кличко.Следующий шаг — формирование правительства. Но и тут не факт, что президент сможет сделать это самостоятельно.Союз украинских блогеров сегодня опубликовал вот это письмо. Если верить ему, топ-менеджер Всемирного банка пишет американскому спецпредставителю по Украине: "У нас есть реальные шансы на внедрение плана по изменению государственного устройства Украины и установлению в ней парламентской республики. Насколько нам известно, господин Зеленский готов пойти на это. Я рада информировать вас о том, что все предыдущие договорённости с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу. Госпожа Тимошенко тоже претендует на пост премьер-министра. Но с ней договоренностей нет, поэтому мы просим вас минимизировать ее шансы на участие в формировании правительства Украины".А вот и сам адресат письма, Курт Волкер — уже в Киеве. Ведет переговоры с Порошенко. И очевидно, понимая, что у того нет теперь серьезных рычагов влияния на власть, обсуждает лишь его предыдущие заслуги."Последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости вашего государства для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами" – отметил Волкер.Встречается с Тимошенко, и лишь потом — с Зеленским.Зеленский успел уже по телефону поговорить и с президентом США. ""Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", — сообщили в администрации украинского главы государства.И вот уже американское издание BuzzFeed сообщает, что Украина передает в США компромат на Джо Байдена, который, возможно, станет соперником Трампа на будущих президентских выборах. Сын Байдена — Хантер, на Украине входит в правление газодобывающей компании Burisma.