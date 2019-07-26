Жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии Яблоко Андрея Бабушкина и Елены Русаковой на отказ окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами оставлены без удовлетворения.

Жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии "Яблоко" Андрея Бабушкина и Елены Русаковой на отказ окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами оставлены без удовлетворения.Как передает "Интерфакс", такое решение было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии.По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, несмотря на то что по итогам рассмотрения жалоб отдельные подписи в поддержку Русаковой и Бабушкина были признаны достоверными, общее число утвержденных автографов не дотягивает для регистрации в качестве кандидатов.Реут подчеркнул, что кроме того, у Бабушкина и Русаковой нарушен порядок оформления документов на регистрацию кандидатом, что, по его словам, является отдельным поводом для отказа.Кроме того, было отказано в регистрации кандидатом самовыдвиженцу, члену партии "Единая Россия", главе муниципального округа Марьина Роща Екатерине Игнатовой.25 июля Мосгоризбирком отклонил жалобы на отказ в регистрации политика Дмитрия Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, депутата муниципалитета Зюзино Константинаса Янкаускаса, самовыдвиженцев Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.Выборы в Московскую городскую думу должны состоятся 8 сентября 2019 года.