Осенью будет два года, как умер Дмитрий Марьянов. Об актере рассказала мать его сына Даниила Ольга Аносова.

Осенью будет два года, как умер Дмитрий Марьянов. Об актере рассказала мать его сына Даниила Ольга Аносова.Ольга Аносова была первой гражданской женой Дмитрия Марьянова. Их отношения развивались постепенно, актер не формировал события, ухаживая методично, но скромно, аккуратно. Постепенно они стали жить вместе, а затем Ольга узнала, что ждет ребенка. Однажды, будучи в положении, Аносова попала в неприятную ситуацию. Она отметила, что речь идет об "известном человеке", поэтому имен называть не стала."Я работала на картине вторым режиссером. В группе был тиран. Все время кричал. А я была в положении, очень нервничала. Это тяжелая работа, а еще труднее, когда человек рядом бесконечно кричит. Я об этом Диме просто рассказала, не пожаловалась. Буквально на следующий день на съемочную площадку пришел Дима. Подошел к крикуну… Я испугалась, что Дима будет драться!" – рассказала Ольга Аносова.Однако обошлось без потасовки. "Он отвел в сторону этого человека, поговорил с ним, а потом, ничего мне не говоря, подошёл, поцеловал и ушел. Дома я конечно спросила: "Зачем ты так?". Дима ответил просто: "Я должен был смотреть, как обижают мою жену, которая носит моего ребенка?". Никогда больше этот человек голос на площадке не повышал", – цитирует бывшую возлюбленную актера "Московский комсомолец".Однако Ольга Аносова и Дмитрий Марьянов расстались. Не было ругани и скандалов, она убеждена, что причиной разрыва стал быт. "По молодости мы не понимали, что жизнь – это не всегда счастье, отсутствие трудностей и бытовых проблем. Многие люди ругаются, когда расходятся, а у нас такого не было. Был разговор, была размолвка. У нас любовь перестала ощущаться из-за усталости, постоянного недосыпа, ребёнок плачет, бытовые проблемы, общаемся в основном по заботам, на остальное времени было гораздо меньше: "Сходи пожалуйста", "принеси, будь добр", утром с Даней ты, а ночью я"… Кажется, что это не та любовь, которую ты себе представлял", – объяснила Ольга.Несмотря на расставание, поддерживал отношения с экс-возлюбленной, общался с сыном Даниилом. Уже много позже артист встретил психолога Ксению Бик, с которой оформил отношения. Именно она и является его вдовой.