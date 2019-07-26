Несколько жителей Нижнего Новгорода организовали самосуд над подростками, которые терроризировали прохожих, полиция проводит проверку.

Несколько жителей Нижнего Новгорода организовали самосуд над подростками, которые терроризировали прохожих, полиция проводит проверку.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по региону.Отмечается, что информация о том, что группа мужчин нанесла побои группе подростков, которые терроризировали прохожих в микрорайоне Нижнего Новгорода "Мещерское озеро", появилось 24 июля в местных СМИ. В публикациях было размещено видео самосуда, которое сопровождает закадровый текст о том, что "теперь такого беспредела больше не будет".Полиция проводит проверку информации. Отмечается, что никто из подростков к врачам по поводу избиения не обращался.23 июля нижегородская телекомпания "Сети НН" показала сюжет о том, как в микрорайоне "Мещерское озеро" банда подростков держит в страхе округу, избивая прохожих и стреляя в них из травматического пистолета. Пострадавшие заявили, что нападавшие чувствуют себя безнаказанными из-за своего несовершеннолетнего возраста.Нижегородская полиция установила, что участники стрельбы – это пять подростков в возрасте от 13 до 17 лет. При этом 16-летний подросток, выстреливший в ногу прохожему из травматического пистолета, уже привлекался ранее к уголовной ответственности.