Приказ о его назначении подписал директор облздрава Алексей Мозалёв

Приказ о его назначении подписал директор облздрава Алексей МозалёвС 25-го июля Городскую больницу №7 в Оргтруде возглавил Пётр Бушуев. Приказ о его назначении подписал директор облздрава Алексей Мозалёв.Пётр Бушуев родился в Коврове. Окончил Ивановскую государственную медицинскую академию, специальность - «лечебное дело», и интернатуру той же академии, специальность - «травматология и ортопедия». Общий стаж работы в медицине - 7 лет.Алексей Мозалёв рассказал о планах по развитию больницы №7:«Департамент здравоохранения рассматривает вопрос о присоединении «оргтрудовской» больницы к мощному многопрофильному медицинскому учреждению – Городской клинической больнице №5. Это позволит привлечь в маленькую больницу дополнительные квалифицированные кадры и финансы, что повысит доступность и качество медпомощи для жителей этого микрорайона. При этом все объёмы оказания медпомощи здесь будут сохранены и приумножены.