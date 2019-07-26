В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы тульский Арсенал на своем поле проиграл азербайджанскому Нефтчи со счетом 0:1. Главный тренер оружейников Игорь Черевченко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы тульский "Арсенал" на своем поле проиграл азербайджанскому "Нефтчи" со счетом 0:1. Главный тренер "оружейников" Игорь Черевченко поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Многое не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязал соперник. Плюс выпала группа игроков, не работали фланги, впереди не цеплялись. Мало ударов, а как без ударов можно забить гол?, – приводит слова Черевченко "Советский спорт". – "Нефтчи" очень здорово сыграл в обороне, сидели на пятках у наших игроков. Видимо, у них получилось то, что они хотели.Помимо этого, Черевченко сообщил, что его команда проиграла по делу, при этом он отметил, что еще ничего не потеряно, потому что у его подопечных будет вторая игра.Напомним, ответная встреча противостояния состоится в четверг, 1 августа и пройдет в Баку.