Четыре высших учебных заведения Донецкой Народной Республики получили российскую аккредитацию и могут выдавать своим выпускникам дипломы соответствующего образца. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Четыре высших учебных заведения Донецкой Народной Республики получили российскую аккредитацию и могут выдавать своим выпускникам дипломы соответствующего образца. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал глава ДНР Денис Пушилин.В этой связи число желающих поступить в эти вузы выросло, отмечает министр образования Республики Михаил Кушаков. В качестве примера он привел Донецкий национальный университет. Если в 2018 году число абитуриентов составило 4276 человек. То в 2019 году эта цифра подскочила до 5484.Всего в 2019 году заявления в учебные заведения ДНР подали 17 тысяч молодых людей.