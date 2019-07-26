Большинство россиян положительно оценивают жилищно-коммунальные услуги в своих районах. Четверть россиян заявили, что платежи за ЖКУ для них являются неподъемными.

Довольны системой ЖКХ в своем районе 76% респондентов, принявших участие в опросе исследовательского холдинга "Ромир".Как плохую систему ЖКХ оценили 15% опрошенных, как очень плохую – 4%. 15% респондентов не устраивает система водоснабжения, 10% - отопления, 9% - канализация, 8% - работа электросетей.Платежи за коммунальные услуги доступны лишь для 6% опрошенных, 27% хотели бы, чтоб плата за коммуналку стала меньше. 42% участников опроса назвали размеры платежей высокими, а 23% сообщили, что они не могут оплачивать счета, они неподъемные - доля подобных заявлений выросла за 3года почти в два раза, в 2016 году платежи по ЖКХ были неподъемны для 12% населения.