Главная задача украинских ВСУ состоит в том, чтобы испачкать Зеленского в крови, — так прокомментировал гибель женщины в пригороде города Горловка начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов в эфире программы 60 минут.

"Главная задача украинских ВСУ состоит в том, чтобы испачкать Зеленского в крови", — так прокомментировал гибель женщины в пригороде города Горловка начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов в эфире программы "60 минут"."Сегодня утром в Зайцево произошла трагедия. В результате подрыва на мине, установленной украинскими ВСУ, в своем огороде погибла женщина", — сказал Безсонов.Он уточнил, что взрывное устройство было установлено украинскими диверсантами ночью, так как вчера женщина также работала на своем участке и все было в порядке. Безсонов отметил, что специалисты в ходе осмотра места трагедии нашли еще две установленные противопехотные мины."Украинские военные хотят повязать Зеленского кровью, потому что они очень сильно боятся, что новая власть может инициировать уголовное преследование за их военные преступления. ВСУ боится, что их заставят ответить за то, что они творили с мирными гражданами на Донбассе", — считает представитель ДНР.Контактная группа по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе с 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия нарушила его уже в первый же день.