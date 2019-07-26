В пятницу, 26 июля стартует 11-й этап Формулы-1 – Гран-при Германии. Российский пилот итальянской команды Торо Россо Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих заездов в Хоккенхайме.

В пятницу, 26 июля стартует 11-й этап Формулы-1 – Гран-при Германии. Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящих заездов в Хоккенхайме."Надеюсь на облачную погоду, поскольку хочу, чтобы стало немного свежее. В каких бы условиях нам ни пришлось проводить гонку, они будут одинаковыми для всех, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Посмотрим, как наша машина поведет себя при такой жаре. В прошлом у нас были с этим некоторые сложности".Помимо этого, россиянин сообщил, что команда подготовила несколько новинок к предстоящему этапу, однако он не знает, как они сработают.