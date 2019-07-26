Владимира Путина перебили, а потом отвлекли танцем во время
встречи в Кремле. Президент России принимал пострадавших от паводка в Иркутской
области. Маленькая девочка из Тулуна устала от взрослых разговоров и решила
станцевать.
Владимира Путина перебили, а потом отвлекли танцем во время
встречи в Кремле. Президент России принимал пострадавших от паводка в Иркутской
области. Маленькая девочка из Тулуна устала от взрослых разговоров и решила
станцевать.
Владимир Путин интересовался, как восстанавливаются
пострадавшие от паводка города. Президент выслушал приглашенные в Кремль семьи,
которые рассказали ему о ситуации в зоне подтопления.
Однако маленькой жительнице Тулуна беседа взрослых быстро
наскучила. Девочка несколько раз перебила самого президента, а потом решила
станцевать.
Танец малышки вызвал умиление даже у российского лидера. "Станцуем,
станцуем", – сказал девочке . В службе протокола позже
отметили, что детям в Кремле не обязательно соблюдать установленные для
взрослых правила, передает .