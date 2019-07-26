Владимира Путина перебили, а потом отвлекли танцем во время встречи в Кремле. Президент России принимал пострадавших от паводка в Иркутской области. Маленькая девочка из Тулуна устала от взрослых разговоров и решила станцевать.

Владимира Путина перебили, а потом отвлекли танцем во времявстречи в Кремле. Президент России принимал пострадавших от паводка в Иркутскойобласти. Маленькая девочка из Тулуна устала от взрослых разговоров и решиластанцевать.Владимир Путин интересовался, как восстанавливаютсяпострадавшие от паводка города. Президент выслушал приглашенные в Кремль семьи,которые рассказали ему о ситуации в зоне подтопления.Однако маленькой жительнице Тулуна беседа взрослых быстронаскучила. Девочка несколько раз перебила самого президента, а потом решиластанцевать.Танец малышки вызвал умиление даже у российского лидера. "Станцуем,станцуем", – сказал девочке . В службе протокола позжеотметили, что детям в Кремле не обязательно соблюдать установленные длявзрослых правила, передает .