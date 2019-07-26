Момент убийства попал на видео (не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста). Жуткая трагедия разыгралась в Раменском.

Момент убийства попал на видео (не рекомендуется к просмотру лицам, недостигшим 18-летнего возраста). Жуткая трагедия разыгралась в Раменском.Накадрах видно, как преступник подходит к жертве со спины, говорит ей что-то инаносит удары ножом. Затем он спокойно покидает детскую площадку.Примечательно, что все это время злоумышленника никто не пытается остановить,передаетИзвестно,что убитой было 27 лет. По словам очевидцев, подозреваемый нанес девушке неменее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на автомобиле. Полицейские уженашли машину, на которой уехал убийца.