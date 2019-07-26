Момент убийства попал на видео (не рекомендуется к просмотру лицам, не
достигшим 18-летнего возраста). Жуткая трагедия разыгралась в Раменском.
Момент убийства попал на видео (не рекомендуется к просмотру лицам, не
достигшим 18-летнего возраста). Жуткая трагедия разыгралась в Раменском.
На
кадрах видно, как преступник подходит к жертве со спины, говорит ей что-то и
наносит удары ножом. Затем он спокойно покидает детскую площадку.
Примечательно, что все это время злоумышленника никто не пытается остановить,
передает
Известно,
что убитой было 27 лет. По словам очевидцев, подозреваемый нанес девушке не
менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на автомобиле. Полицейские уже
нашли машину, на которой уехал убийца.