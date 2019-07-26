Обследование можно пройти в вечернее время и по субботам

Обследование можно пройти в вечернее время и по субботамБольницы и поликлиники Владимирской области продолжают планово обследовать жителей региона в рамках диспансеризации, в том числе и по «семейному графику» – в вечернее время и по субботам.Как уже сообщали в департаменте здравоохранения, во Владимирской области расширили возможности для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров в 2019-м году.С перечнем медорганизаций, осуществляющих проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров можно ознакомиться .