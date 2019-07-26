Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя в ходе допроса в Следственном комитете, сославшись на право свидетельствовать против себя. Соболь также отказалась предоставить образцы голоса и подписку о неразглашении данных следствия, сообщил ТАСС адвокат политика Иван Сустин.

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь отказалась отвечать на вопросы следователя в ходе допроса в Следственном комитете, сославшись на право не свидетельствовать против себя. Соболь также отказалась предоставить образцы голоса и подписку о неразглашении данных следствия, сообщил ТАСС адвокат политика Иван Сустин.25 июля политик пришла в комиссию с требованием зарегистрировать ее кандидатом в депутаты, отказалась выйти из зала заседаний и осталась в здании комиссии после окончания ее работы. Уже ночью охрана вызвала полицию, и стражи правопорядка вынесли Соболь из здания вместе с диваном, который она отказывалась покидать.Ранее в квартире Соболь и некоторых других снятых с выборов кандидатов прошли обыски по уголовному делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 141 Уголовного кодекса РФ после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома.По поводу сорванного 25 июля заседания Мосгоризбирком также намерен обратиться в СК.