Во Владивосток с дружественным визитом прибыл филиппинский корабль Военно-морских сил Давао-дель-Сур. Десантный вертолетоносец будет участвовать праздновании главного военно-морского парада России, который состоится 28 июля.

Во Владивосток с дружественным визитом прибыл филиппинский корабль Военно-морских сил "Давао-дель-Сур". Десантный вертолетоносец будет участвовать праздновании главного военно-морского парада России, который состоится 28 июля. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.От имени руководства флотом зарубежных моряков приветствовал капитан первого ранга, командир дивизии надводных кораблей Приморского объединения разнородных сил ТОФ Александр Шварц. Гостей традиционно с хлебом-солью и букетами цветов встретили девушки в национальных русских костюмах. Также в исполнении оркестра штаба Тихоокеанского флота прозвучали государственные гимны двух государств. После этого на флагштоке рядом с военно-морскими флагами РФ и Вьетнама подняли национальный флаг Филиппин.27 июля десантный вертолетоносец корабль-док "Давао-дель-Сур" поставят в уже сформированный в Амурском заливе парадный строй кораблей ТОФ. По планам, во время стоянки во Владивостоке с филиппинскими моряками встретится командующий Тихоокеанским флотом. Также они примут участие в товарищеском матче по волейболу и посоревнуются в перетягивании каната.