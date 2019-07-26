Бывший полузащитник сборной России и московского Локомотива Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов своей бывшей супруге, об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

Бывший полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов своей бывшей супруге, об этом сообщил адвокат Сергей Жорин."Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: Арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, – написал Жорин в Twitter. – К основному долгу и неустойке прибавились 500 000 рублей исполнительского сбора. Что дальше?".В понедельник Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: Арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 000р. исполнительского сбора. Что дальше?