Киеву следует пойти по хорватскому сценарию, чтобы вернуть Донбасс, заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко, в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко.

Киеву следует пойти по хорватскому сценария, чтобы вернуть Донбасс, заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко, в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко.Левченко считает, что украинским властям следует ввести иностранных военнослужащих, разоружить ополченцев и добиться "вывода незаконных вооруженных формирований".Операция "Буря", которую начала в августе 1995-го Хорватия, закончилась ликвидацией самопровозглашенной республики Сербская Краина. Из Хорватии бежали от 200 до 250 тысяч сербов, от 100 до нескольких тысяч, по разным данным, гражданских были убиты.