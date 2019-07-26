Она отказалась давать им деньги в долг

Она отказалась давать им деньги в долгРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 22 и 29-летнего жителей Владимира. Их подозревают в убийстве.Мужчины, имея денежный долг, обратились к знакомой с просьбой, чтобы она заняла деньги у своей бабушки.Однако пенсионерка отказала внучке дать в долг 20 тысяч рублей. Не отказавшись от намерения заполучить деньги, 23 июля мужчины пришли в квартиру пенсионерки. Переговоры не завершились успехом. Подозреваемые избили женщину ножкой от табуретки, а затем задушили.88-летняя бабушка скончалась на месте преступления. Злоумышленники нашли в квартире 2,5 тысячи рублей, с которыми убежали из квартиры.На следующий день у 22-летнего владимирца «проснулась совесть», вместе с внучкой потерпевшей он вернулся в ту квартиру и сам сообщил о произошедшем в полицию.88-летняя пенсионерка, ветеран труда жила одна, всегда с доброжелательностью относилась к окружающим, а своим близким помогала вниманием и поддерживала материально.